Kosten für Wohnungskauf in Österreich leicht angestiegen

Eine Auswertung der Immobilienmakler RE/MAX zeigt, dass die Wohnungspreise im Jahr 2018 nur mehr im Ausmaß der Inflation gestiegen sind. Außerhalb Wiens war Kitzbühel der teuerste Bezirk.

Seit 2013 haben demnach die Wohnungen im Burgenland, (+46,7 Prozent), Vorarlberg (+42,4 Prozent) und Oberösterreich (+39,8 Prozent) am stärksten zugelegt, in Wien hingegen – nach einem Preissprung von 10 Prozent im Jahr 2013 – in den folgenden fünf Jahren nur mehr “vergleichsweise moderat” um 14,8 Prozent.