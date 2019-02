Korruption in der WKO: NEOS starten Whistleblower-Plattform

Die NEOS wollen gegen die angebliche Korruption in der Wirtschaftskammer vorgehen und bieten dafür eine Whistleblower-Plattform an. NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn hofft auf brisante Enthüllungen.

Die NEOS werfen der Wirtschaftskammer “strukturelle Korruption” und “indirekte Parteienfinanzierung” vor – allerdings “fehlen nach wie vor handfeste Belege dafür”, wie sie am Montag in einer Aussendung einräumten. Beweise für Misswirtschaft in der WKO wollen sie nun über ihre neue Whistleblower-Plattform sammeln, die NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn heute präsentierte.