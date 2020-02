Korruption bei Eurofightern: Zadic will "sehr bald" anklagen

Justizministerin Alma Zadic versprach gestern in der ZiB2 eine Baldige Anklage im Eurofighter-Verfahren. Konkret geht es um nicht deklarierte Zahlungen des Unternehmens "Airbus".

Im österreichischen Eurofighter-Verfahren wird es "sehr bald" eine Anklage geben. Das hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Dienstag in der ZiB2 des ORF bekanntgegeben. Weitere Details dazu, speziell auch zum Eingeständnis nicht deklarierter Zahlungen von Airbus gegenüber den US-Behörden, nannte sie nicht.

Ein Staatsanwalt für Eurofighter-Verfahren zuständig

Zadic betonte aber, dass das Eurofighter-Verfahren zeige, was in der heimischen Justiz in den vergangenen Jahren abgelaufen sei. Bis die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übernommen habe, sei ein einziger Staatsanwalt mit dem Verfahren betraut gewesen. "Auch hier wird es natürlich mehr Ressourcen brauchen", sagte sie, damit bei solch komplexen Verfahren in Teams gearbeitet werden könne.