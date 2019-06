Korneuburg: Polizist rettet Kleinkind das Leben

Das schnelle Handeln eines Polizisten in Korneuburg rettete am Dienstag wohl einem Kleinkind das Leben. Der Inspektor wurde auf der Straße von einer Frau angesprochen, deren Kind keine Luft mehr bekam.

Am Dienstagmittag wurde Revierinspektor Andreas Richter von einer panischen Frau auf der Donaustraße in Korneuburg zu Hilfe gerufen, weil ihr Kind keine Luft mehr bekommen würde.

Tatsächlich bemerkte der Beamte, wie das Kind aufgeregt nach Luft schnappte. Aufgrund des offensichtlich lebensbedrohlichen Zustandes nahm der Beamte das Kind an sich und rannte zum rund 500 Meter entfernten Landesklinikum. In der Notfallambulanz wurde das Kind gleich in den Schockraum gebracht, wo es vom Krankenhauspersonal gerettet werden konnte.