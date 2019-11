Koran zerrissen: Aktivist entging in Wien Verurteilung

Ein 72-Jähriger wollte in Wien gegen Auswüchse des politischen Islam protestieren und zerstörte daher einen Koran. Deswegen stand er am Montag vor Gericht.

Diversionell ist am Montag am Wiener Landesgericht das Strafverfahren gegen einen aus Bangladesh stammenden muslimischen Aktivisten erledigt worden, der im Internet ein Video veröffentlicht hatte, das ihn beim Zerreißen des Koran zeigte. Zuvor hatte er mit Flip-Flops auf die heilige Schrift eingeschlagen. Am Ende spülte er die zerfetzten Seiten in der Toilette hinunter.