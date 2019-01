Kopftuchverbot an Schulen: "Verhüllungszwang geht nicht weg"

Die Theologin Andrea Lehner-Hartmann von der Uni Wien warnt davor, dass das Kopftuchverbot an Schulen den Verhüllungszwang der Mädchen nicht lösen werde.

Das von der Regierung geplante Kopftuchverbot an den Volksschulen birgt die Gefahr, dass betroffene Mädchen von öffentlichen an Privatschulen abwandern und damit erst Recht keinen Zugang mehr zu anderen kulturellen Vorstellungen haben, warnt Theologin Andrea Lehner-Hartmann von der Uni Wien. “Der Zwang ist dann einzementiert”, sagt sie vor einer Konferenz zum Thema am Samstag in Wien.