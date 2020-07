Kopfschuss in Gerasdorf: Zweitverdächtiger wollte Schützen aufhalten

Der zweite Verdächtige, der nach der Bluttat in Gerasdorf bei Wien festgenommen wurde, hat aus Sicht seines Anwalts Michael Schnarch nichts mit den tödlichen Schüssen auf den gebürtigen Tschetschenen Martin B. zu tun.

Nachdem am Abend des 4. Juli der bekannte tschetschenische Videoblogger Martin B. alias "Ansor aus Wien" nahe Wien getötet wurde, waren zwei aus Tschetschenien gebürtige russische Staatsangehörige festgenommen worden. Während sich der Verdacht gegen den 47-jährigen Sar-Ali A., erhärtete - die Ermittler des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) Niederösterreich verdächtigen ihn als Todesschützen - blieben die Vorwürfe gegen den zweiten Festgenommenen (37) zunächst unklar. Bei der Pressekonferenz der niederösterreichischen Ermittlungsbehörden am 9. Juli hieß es, dass diese zweite Person laut eigenen Angaben gemeinsam mit dem späteren Opfer zum Tatort gekommen sei und sich bei der Befragung immer wieder in Widersprüche verwickelte habe.