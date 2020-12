Konzerte mit Bezahlschranke: oeticket ermöglicht bezahltes Streaming

Neue Wege für die coronabedingt eingeschränkte Kulturbranche: oeticket bietet Kulturinstitutionen neues Service mit gewohnten Kompetenzen - Konzerte werden kostenpflichtig online gestreamt.

oeticket bringt Künstler und Veranstaltungen nach Hause



Einfache Möglichkeit: Top-Konzerte zu sehr fairem Preis

Bezahlpflichtige Onlinekonzerte: Premiere aus dem Musikverein in Graz

Den Auftakt der bezahlpflichtigen Onlinekonzerte setzt der Musikverein in Graz am 12. Dezember 2020, um 19.30 Uhr, mit dem Orchesterkonzert der von Michael Werba gegründeten Philharmonia-Akademie Wien unter dem Dirigat von Oksana Lyniv. Sie wurde erst kürzlich mit dem angesehenen "Oper! Award" als beste Dirigentin ausgezeichnet. Das Konzert wurde am 2. November 2020 im Grazer Stefaniensaal aufgezeichnet. Am Programm stehen die "Sinfonia concertante" von Wolfgang Amadeus Mozart und Sergei Sergejewitsch Prokofjews "Symphonie classique".