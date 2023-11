Konzerte in Wien und Graz sorgen für Staus und volle Straßen

Konzerte in der Wiener Stadthalle von - unter anderem Andreas Gabalier - sorgen am Wochenende für Staus und Verzögerungen im Verkehr.

Konzerte in der Wiener Stadthalle von - unter anderem Andreas Gabalier - sorgen am Wochenende für Staus und Verzögerungen im Verkehr.

Am kommenden Wochenende wird der Verkehr maßgeblich von zwei Faktoren beeinflusst werden. Einerseits enden die Herbstferien in den deutschen Bundesländern Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Saarland. Andererseits werden Konzerte in Wien und Graz stattfinden, was zu erhöhtem Verkehrsaufkommen führen wird.

Auch dieses Wochenende wird traditionell der Samstag wieder die meisten Staus und Verzögerungen auf den Transitrouten im Süden und Westen mit sich bringen.

Konzerte in Wien und Graz sorgen für Staus und Verzögerungen im Verkehr

In Tirol wird es in den Baustellenbereichen auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Nösslach und Matrei sowie bei Schönberg auf der Inntalautobahn (A12), im Raum Kufstein und im Großraum Innsbruck, vor dem Lermooser- und Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstrecke (B179) sowie auf der gesamten Fernpasstrecke zu längeren Wartezeiten kommen. Ein weiterer Staupunkt wird in Salzburg im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen auf die Reisenden zukommen. Der ARBÖ rechnet mit Verzögerungen von mindestens 30 Minuten und einer zeitweisen Blockabfertigung vor den Tunnelportalen. Auch vor der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) sowie vor den Grenzübergängen Karawankentunnel und Nickelsdorf wird einiges an Geduld gefragt sein.

Andreas Gabalier und Bülent Ceylan sorgen für volle Stadthalle

Am 04. November 2023 warten gleich zwei Highlights auf die Besucher der Wiener Stadthalle. In der Halle D wird der Volks Rock’n’Roller Andreas Gabalier im Rahmen seiner "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu" Tournee "a Liad für di" singen und mit einem Hitfeuerwerk seine Fans begeistern, bis es zum Schluss heißt: "Amoi seg’ ma uns wieder". Zur gleichen Zeit wird der deutsche Komiker Bülent Ceylan mit seinem Programm "Luschtobjekt" für eine volle Halle F sorgen. Viele Besucher werden für die An- und Abreise das Auto nutzen. Die wird erfahrungsgemäß zu erhöhtem Verkehrsaufkommen auf dem Neubaugürtel, der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel führen. Als Parkplatzalternativen zu den öffentlichen Parkplätzen empfehlen sich die Märzparkgarage, die Garage in der Lugner-City und die Stadthallengarage. Der ARBÖ-Informationsdienst empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um stressfrei zur Stadthalle zu kommen. Die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten in unmittelbarer Nähe.

"Schlagerparty des Jahres 2023" bringt Schlagerfans nach Wien und Graz

Die "Schlagerparty des Jahres 2023" findet dieses Jahr am 03. November in der Stadthalle Graz und am 05. November in der Stadthalle in Wien statt. Andy Borg, Semino Rossi und Michelle sind nur eine kleine Auswahl an Stars, die ihr Können zum Besten geben und die Herzen der Fans höherschlagen lassen werden. Wie auch in Wien, empfiehlt der ARBÖ auch in Graz die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Linien 4, 5 und 6 halten in unmittelbarer Nähe der Stadthalle Graz. "Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte auf die Parkgaragen am Messegelände bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von EUR 8 Euro bzw. EUR Euro", wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten abschließend.