Konzerte im April: Macklemore, Måneskin und Eros Ramazzotti in Wien

Im April gibt es Macklemore, Måneskin und Eros Ramazzotti in Wien.

Ein bisschen Zeit ist noch bis zum diesjährigen Song Contest in Liverpool, aber ESC-Fans können sich Ende April bereits mit einem Auftritt der früheren Wettbewerbstriumphatoren Måneskin in der Wiener Stadthalle auf das Großevent einstellen. Auch abseits italienischen Glamrocks bietet der kommende Monat reichlich Pop-, Rock- und Rapschmankerl, von Avril Lavigne über AnnenMayKantereit bis T-Low. Und schließlich treffen Jung und Alt mehrfach aufeinander.

Macklemore und Eros Ramazotti im April in Wien

Er ist gewissermaßen der freundliche Typ von nebenan im harten Rapbusiness: US-Wortakrobat Macklemore hat sich in den vergangenen Jahren eine ordentliche, auch mehrfach grammy-dekorierte Karriere aufgebaut. Dabei besticht Benjamin Haggerty, wie der Musiker bürgerlich heißt, meist mit einem betont positiv-optimistischen Zugang, was nicht zuletzt sein jüngst vorgelegtes Album "Ben" untermauert. Darauf erklärt er uns ein weiteres Mal seine (und unsere) Welt, wobei ihm namhafte Kollegen wie DJ Premier oder Tones and I unter die Arme greifen. Am 30. April gibt es davon eine Kostprobe in der Wiener Stadthalle. Und eben dort ist bereits am 17. April ein Charmeur der alten Schule unterwegs: Eros Ramazzotti, seines Zeichens beständiger Wandler zwischen Pop- und Schlagerwelt, ist mit seiner "Battito Infinito"-Tour unterwegs und wird neben neuen Stücken sicherlich auch seine Hits darbieten. Ein weiteres Mal also Gute-Laune-Garantie, wenngleich für eine etwas andere Zielgruppe.

Chris Jagger am 18. April im Wiener Jazzclub Porgy & Bess

Zu älteren Brüdern lässt es sich gut aufblicken. So auch im Fall von Chris Jagger, seines Zeichens viereinhalb Jahre jünger als ein gewisser Mick Jagger, der bei den Rolling Stones meist ganz vorne am Bühnenrand steht. Das Musikalische liegt definitiv in der Familie, ist doch auch Chris viel mit seiner Gitarre (und Stimme) unterwegs, um sich zwischen Rock, Blues und Folk auszuleben. Am 18. April tut er das im Wiener Jazzclub Porgy & Bess. Das Alter hat wiederum bei Birdy eine besondere Rolle gespielt, immerhin war die britische Sängerin gerade erst 15, als 2011 ihr gleichnamiges Debütalbum erschienen ist. Mittlerweile hat sich die Musikerin im anspruchsvolleren Popfach bestens etabliert, wie wohl auch ihr für heuer angekündigtes fünftes Album "Portraits" unter Beweis stellen wird. Dieses erscheint zwar erst im Juli, aber wahrscheinlich gibt es für die Fans im Wiener Gasometer bereits am 4. April die eine oder andere Kostprobe.

"Echoes of Erebos"-Festival im April in Wien

Harte Klänge ziehen Ende April in die Wiener MetaStadt ein: Dort wird das heimische Labelkollektiv Kerberos Records erstmals sein "Echoes of Erebos"-Festival über die Bühne gehen lassen, das sich an Doom-, Stoner- Psychedelic-Anhänger richtet. Für die Premierenausgabe am 29. April konnte man unter anderem die französische Groovemaschine Mars Red Sky gewinnen, während die polnische Formation Weedpecker noch eine Spur aggressiver und direkter zu Werke geht. Aber auch heimische Bands wie Minus Green oder Ryte sind zu bewundern. Bestens etabliert ist natürlich das donaufestival in Krems, das heuer am 28. April beginnt und an seinem ersten Wochenende Auftritte von Musikacts wie Godflesh, Zebra Katz oder James Holden bereithält. Hier ist für die Besucherinnen und Besucher klar, dass Vielschichtigkeit Programm ist und man sich am besten von einem Auftrittsort zum nächsten treiben lässt - zu entdecken gibt es nämlich wie immer vieles, auch abseits der großen Namen.