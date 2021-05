Kontrollen: Polizei rüstet sich für den Pfingstverkehr

Die Polizei wird über Pfingsten wieder vermehrt Verkehrskontrollen abhalten. Ein stark erhöhtes Verkehrsaufkommen und entsprechende Behinderungen sind zu erwarten.

Zu Pfingsten herrscht in Österreich traditionell starker Reise- und Ausflugsverkehr. Nicht zuletzt wegen der Öffnungsschritte erwartet die Polizei am Wochenende wieder ein erheblich erhöhtes Verkehrsaufkommen und wird die Kontrolltätigkeiten im Straßennetz "entsprechend anheben".

Motorradstrecken im Fokus der Polizei

Zwei Verkehrstote im letzten Jahr

Im vergangenen Jahr wurden am Pfingstwochenende von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag bei 292 Verkehrsunfällen mit Personenschaden 327 Menschen verletzt und zwei getötet, was dem bisher günstigsten Ergebnis seit Einführung der Statistik im Innenministerium entspricht (2019: neun Tote, 2018: acht). Am Pfingstwochenende in den bisher schlimmsten Jahren wurden 45 Tote (1979) und 44 Tote (1984) beklagt.