Kontrollen in Wiener Roadrunner-Szene kosteten sieben Lenkern Führerschein

Bei Schwerpunktaktionen der Landesverkehrsabteilung Wien in Zusammenarbeit mit einem Behördenvertreter des Verkehrsamts ist mehreren Personen die Lenkberechtigung entzogen worden.

Im Zuge der Schwerpunktaktionen wurden in der Bundeshauptstadt Kontrollen abgehalten und Amtshandlungen betreffend der Roadrunner-Szene durchgeführt. Dabei wurden unter anderem am 28. September zwei Personen durch den Behördenvertreter die Lenkberechtigung für sechs Monate entzogen. Darüber hinaus wurde drei Probeführerscheinbesitzern die Lenkberechtigung für acht Monate entzogen sowie Nachschulungen und eine Verlängerung der Probezeit angeordnet. Am 13. November wurden zwei Probeführerscheinbesitzern die Lenkberechtigung für acht Monate entzogen sowie Nachschulungen und eine Probezeitverlängerung angeordnet.