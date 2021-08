Kontrollen in der Ostregion: 180 Personen bezogen illegal Sozialleistungen

In der Ostregion kam es zu Kontrollen an den Grenzübergängen. Es konnten nicht gemeldete Auslandsaufenthalte bei 180 Personen festgestellt werden.

Nicht gemeldete Auslandsaufenthalte bei gleichzeitigem Konsum von österreichischen Sozialleistungen sind bei 180 Personen im Zuge einer Schwerpunktwoche in der Ostregion festgestellt worden. In der sechs Tage andauernden Kontrolltätigkeit an Grenzübergängen in der Ostregion sowie am Flughafen in Wien-Schwechat wurden insgesamt 859 ein- bzw. ausreisende Personen sowie 315 Betriebe über aufgehaltene Firmenfahrzeuge kontrolliert, berichtete das Bundesministerium für Finanzen.