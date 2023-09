Kontrolle in OÖ eskalierte: Schlepper rammten Polizeiauto, Schüsse fielen

Am Mittwoch kam es in OÖ zu wilden Szenen bei einer Polizeikontrolle.

Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein Polizeifahrzeug gerammt. Bei einer Schwerpunktkontrolle an der Hausruckstraße (B143) sei eine Anhaltung eskaliert, bestätigte die oberösterreichische Polizei einen Bericht der "Kronen Zeitung".