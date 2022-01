Verbracher sind bereit, Informationen oder Präferenzen ihrer Person anzugeben, wenn sie dafür einen Mehrwert erhalten.

Dass Daten als Kapital der Zukunft für Unternehmen immer wichtiger werden, zeigt sich immer öfter. So können Daten etwa in der Konsumgüterindustrie und bei Einzelhändlern als Chance für die Zukunft betrachtet werden, geht aus einer neuen Untersuchung hervor. Mit den Verbraucherdaten können die Firmen wiederum ihre Direktvertriebskanäle optimieren.

Konsumenten tauschen Daten gegen "Zuckerln" von Unternehmen

"Die Bereitschaft der jüngeren Konsumenten, direkt von Markenartiklern zu kaufen, ist eine echte Chance für Unternehmen der Konsumgüterindustrie", sagt Florian Raimann, Sales Director bei Capgemini in Österreich. Denn vor allem Jüngere bestellen lieber direkt bei Markenherstellern, anstatt bei Einzelhändlern oder auf Online-Marktplätzen einzukaufen, besagt der neue Report des Beratungs- und Dienstleistungsunternehmens mit dem Titel "What Matters to Today's Consumer". Die Studie untersucht die weitreichenden Auswirkungen der Pandemie auf das Verhalten und die Präferenzen von Verbrauchern.