Am Dienstag lädt Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zu einer internationalen Konferenz gegen Segration und Extremismus ein.

Internationale Konferenz gegen Extremismus in Wien

Weiters wird mit Ahmad Mansour, einem deutsch-israelischen Psychologen und Autor, ein Experte für islamistische Radikalisierung beim "Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration" im Palais Niederösterreich erwartet. Es handelt sich um die dritte Konferenz dieser Art in Wien.