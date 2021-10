Komplett-Sperre der S1 nach Unfall mit zwei Lkw

Am Dienstag sorgte ein Unfall mit zwei Lkw auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) für Stau und lange Verzögerungen.

Nach einem Unfall mit zwei Lkw ist am Dienstag in den Mittagsstunden die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) zwischen Leopoldsdorf und Rannersdorf in Fahrtrichtung Osten komplett gesperrt worden. ARBÖ-Angaben zufolge wurde eine Person leicht verletzt. Bei einem Lastwagen soll die Fahrerkabine abgerissen worden sein.