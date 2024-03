"Kommunaler Bodenschutzplan" vorgestellt

Dieser "kommunale Bodenschutzplan" ist ab jetzt für die öffentliche Diskussion freigegeben, außerdem wird ein Online-Fragebogen an die Gemeinden verschickt.

Im Anschluss an die Verabschiedung der Bodenstrategie durch die ÖROK (Österreichische Raumordnungskonferenz) im Juni 2023, die Ende Februar auf der Landesrätekonferenz in Linz festgelegt wurde, hat der Österreichische Gemeindebund den Vorschlag eines "Kommunalen Bodenschutzplans" präsentiert, der nun auf dieser Grundlage entwickelt wurde.

Diskussion über "kommunalen Bodenschutzplan" mit Bundes- und Landespolitik geplant

Auch für Bürgerinnen und Bürger gebe es auf der Homepage des Gemeindebundes mehr Infos zur Beteiligung. "Wir bekennen uns ganz klar dazu, sorgsam und verantwortungsvoll mit der Ressource Boden umzugehen. Dazu brauchen die Gemeinden aber einen praktikablen "Werkzeugkoffer'", wurde Gemeindebund-Präsident Bürgermeister Johannes Pressl (ÖVP) zitiert. Man wolle Altliegenschaften und brachliegendes Bauland mobilisieren, Ortskerne und Innenstädte verdichten und Leerstände wieder nutzen. "Dazu fehlen uns bisher die praktikablen Instrumente", so Pressl weiter. Jedoch sei für den Gemeindebund klar, dass in Zukunft Kindergärten, Radwege, oder Windkraftanlagen zur Energiewende "nicht nur in Leerständen Platz finden, sondern auch zukünftig 'Neuboden' verbrauchen" werden.