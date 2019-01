Kommt die Indexierung der Familienbeihilfe vor den EuGH? Österreichs Maßnahmen "diskriminierend"

Die Indexierung der Familienbeihilfe bleibt weiterhin umstritten. Das erwartete Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Österreich dürfte wohl bis vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH) kommen.

Das erwartet der Wiener Sozialrechtler Wolfgang Mazal, wie er im Gespräch mit der APA sagte. Die Kommission und mehrere von einer Senkung der österreichischen Familienbeihilfe betroffene osteuropäische Staaten haben die am 1. Jänner 2019 eingeführte Maßnahme bereits “diskriminierend” genannt. In einem Vertragsverletzungsverfahren kann die Kommission den Fall vor das EU-Gericht bringen, wenn sie keine Einigung mit dem betroffenen Mitgliedsstaat erzielen kann. Der erste Schritt in einem solchen Verfahren wird für den 24. Jänner erwartet.