Kommt die Bahnlinie Triest-Wien?

Eine Delegationen in Triest besprachen gestern den Ausbau des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs. Dabei will man sich auch für eine Verbindung nach Wien einsetzen.

Die Nachbarregionen Kärnten und Friaul Julisch Venetien wollen ihre Bahnverbindungen stärken und die Einrichtung einer Bahnverbindung Triest-Udine-Wien erreichen. Darüber sprach eine Kärntner Delegation geleitet von Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) mit Vertretern des friaulischen Regionalparlaments am Dienstag in Triest.

Bürokratische Hürden für Verbindung Wien-Triest

Das Projekt einer Bahnlinie zwischen Triest und Wien soll Friauls regionale Bahngesellschaft "Ferrovie Udine Cividale" entwickeln, hieß es beim Treffen. Die Region Friaul will sich beim Verkehrsministerium in Rom für die Überwindung der technischen und bürokratischen Hürden zur Einrichtung der neuen Bahnverbindung einsetzen, berichtete das für Verkehrsfragen zuständige Mitglied des friaulischen Regionalparlaments, Graziano Pizzimenti, in einer Presseaussendung.