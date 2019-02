Kommt das Alkoholverbot am Bahnhof Wien-Floridsdorf?

Bereits seit längerem gibt es das Alkoholverbot am Wiener Praterstern. Nun soll dieses Verbot ausgeweitet werden und im Bereich des Bahnhof Floridsdorf zum Einsatz kommen, doch es gibt Gegenstimmen.

Sowohl die SPÖ, ÖVP, FPÖ als auch der Verein “Wir für Floridsdorf” haben sich für ein Alkoholverbot am Bahnhof ausgesprochen. Bald könnte es also auch hier nach dem Vorbild am Praterstern umgesetzt werden. Die Anrainer und Passanten sind demgegenüber durchaus positiv eingestellt.