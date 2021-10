Kollision von Klein-Lkw mit Traktor: Wiener und Hollabrunner verletzt

Unfall mit zwei Verletzten: Ein Klein-Lkw ist Mittwochfrüh in der Nähe von Altenmarkt im Thale, einer Katastralgemeinde von Hollabrunn, frontal mit einem Traktor kollidiert.

Hollabrunn: Unfall mit Traktor fordert zwei Verletzte

Der Mann am Steuer des Kastenwagens wurde schwer verletzt. "Christophorus 2" flog ihn in das AUVA-Traumazentrum nach Wien-Meidling. Der ebenfalls verletzte Lenker der Zugmaschine wurde in das Landesklinikum Mistelbach gebracht.