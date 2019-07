Kollision auf B121: Tödlicher Verkehrsunfall in NÖ

Freitagabend ist es in Waidhofen an der Ybbs zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekomen. Ein 24-Jähriger wurde bei dem Unfall getötet.

In Waidhofen an der Ybbs ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Bei dem Zusammenstoß auf der B121 wurde ein 24-jähriger Autofahrer getötet, wie die niederösterreichische Polizei in der Nacht auf Samstag mitteilte.