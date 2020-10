Kollege stürzte von Terrasse: Wiener Anwalt vor Gericht

Nachdem ein Wiener Anwalt von seiner Terrasse stürzte und sich tödlich verletzte, steht nun einer seiner Kollegen vor Gericht. Der Staatsanwaltschaft wirft ihm Imstichlassen eines Verletzten vor.

35-Jähriger soll Drogen konsumiert haben

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Jurist vor seinem Ableben mit Freunden zum Abendessen in einem Lokal am Naschmarkt verabredet war. Dort traf er in der Nacht auf den 15. August 2018 zufällig einen anderen Anwalt, welcher - so die Annahme der Staatsanwaltschaft, die sich dabei auf Zeugenaussagen stützt - den 35-Jährigen zum Konsum von Suchtgift verleitet haben dürfte. Mit diesem Berufskollegen zog der 35-Jährige dann weiter, wobei sich sein Zustand aufgrund der konsumierten Substanzen zusehends verschlechtert haben soll. Ihm nahe stehenden Personen zufolge hatte der 35-Jährige bis dahin keinerlei Drogenerfahrungen.