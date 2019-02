Kokainsucht mit Ladendiebstählen finanziert: Vierfache Mutter in Wien verurteilt

Um sich Drogen zu beschaffen, verübte eine 31-jährige Mutter von vier Kindern zahlreiche Ladendiebstähle. Nun musste sie sich deswegen in Wien vor Gericht verantworten.

Eine 31-jährige Frau ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen notorischen Ladendiebstahls zu 20 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden. Die vierfache Mutter finanziert seit Jahren ihre Kokainsucht mit Zugriff auf fremdes Vermögen.

Das Geld, das sie dafür benötigte, beschaffte sich die Frau wie schon in der Vergangenheit mit Ladendiebstählen. Nur fünf Tage nach ihrer Entbindung ging sie wieder stehlen, wobei sie bevorzugt Parfum entwendete, das sie dann weiterverkaufte. Am 16. Jänner 2019 wurde sie in einem Geschäft erwischt, wo sie Teelichter, Glückwunschkarten und andere Utensilien hatte mitgehen lassen.

Prozess in Wien: Urteil nicht rechtskräftig

Dabei hatte die Frau zu diesem Zeitpunkt bereits einen Platz in einer Klinik, um sich einer stationären Entzugstherapie zu unterziehen. Statt in diese Einrichtung kam sie in U-Haft. “Sie hat jetzt eingesehen, dass ihr Leben so nicht weiter funktioniert”, meinte ihre Verteidigerin, die einen Strafaufschub beantragte, um ihre Mandantin endlich vom Kokain loszubekommen.