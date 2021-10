Kokain-Dealer in Wiener Lokal festgenommen

Nach einem Drogendeal in einem Wiener Lokal ist ein 25-Jähriger festgenommen worden. Der Mann soll monatelang mit Kokain gehandelt haben.

25-Jähriger soll monatelang mit Kokain gehandelt haben

Der Deal in dem Wiener Lokal datiert vom Montag, verkauft worden sein soll auch in diesem Fall Kokain. Ausgeforscht wurde der 25-Jährige von Bediensteten der Suchtmittelgruppe Baden. Von April an will der Beschuldigte in Summe 448 Gramm Kokain gekauft haben. 320 Gramm gab er ab Juni zum Preis von 90 Euro pro Gramm an seine Kunden ab.