Kogler will Transparenz-Informationsfreiheits-Antikorruptions-Paket

Werner Kogler ist die geplante Abschaffung des Informationsgeheimnisses noch nicht genug. Der Vizekanzler hofft auf eine flotte Einigung im Parlament und ein großes Paket noch heuer.

Nicht nur die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, sondern ein großes "Transparenz-Informationsfreiheits-Antikorruptions-Paket" will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) noch heuer über die Bühne bringen. Bei den "gläsernen Parteikassen" sei man schon relativ weit, so dass man das ganze Paket trotz Verzögerung durch die Coronapandemie noch heuer in die Zielgerade bekommen sollte, sagte er im APA-Gespräch.