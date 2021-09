Kogler und Tanner empfingen Paralympics-Olympioniken in Schwechat

Österreichs Para-Olympiateam ist am Montag von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner am Flughafen Wien-Schwechat empfangen worden.

Kogler freute sich dabei nicht nur über die Medaillenausbeute, sondern auch die übergeordnete Bedeutung des Sports. "Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie (...) hat der paralympische Sport für viele Gesellschaftsbereiche (...) eine besondere Ausstrahlung", sagte er.

Paralympics-Olympioniken zurück in Österreich

In Anwesenheit von u.a. Goldmedaillengewinner und Handbiker Walter Ablinger ("Die Anteilnahme der Bevölkerung ist momentan riesig. Die mediale Präsenz ist riesig, aber immer noch ausbaufähig") kündigte Kogler auch Versuche an, erhöhte Geldmittel für die Para-Topathleten auf die Beine zu stellen. "Es wird einiges zu tun sein, gerade bei der Förderung in der Spitze. Da möchten wir gerne noch mehr tun", sagte der 59-Jährige.