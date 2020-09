Kogler sichert Beamten Gehaltsverhandlungen im Herbst zu

Vizekanzler Kogler hat den Beamten zugesichert, im Herbst Gehaltsverhandlungen zu führen. Einen konkreten Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.

Termin für Verhandlungen gibt es noch nicht

GÖD-Vorsitzender Norbert Schnedl hatte Anfang September so wie jedes Jahr in einem Brief an Kogler um die Aufnahme der Gehaltsverhandlungen ersucht. Eine konkrete Forderung hatte er darin wie üblich noch nicht erhoben. Er will aber eine dauerhafte Kaufkraftsteigerung sowie eine Abgeltung der besonderen Herausforderungen und des "enormen Einsatzes" der Beamten zur Bewältigung der Corona-Pandemie.