Kocher zur Wifo/IHS-Prognose: "Kurze Phase des Negativwachstums"

Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) sagte zur Wifo/IHS-Prognose, dass Österreich als stark exportabhängiges Land eng mit der Entwicklung der Weltwirtschaft verbunden sei.

Die heutigen schlechten Nachrichten von Wifo und IHS haben zu so zahlreichen wie erwartbaren Reaktionen geführt. Die Sozialpartner wiederum zogen ihre Schlüsse für die laufende Herbstlohnrunde. Die Opposition sparte nicht mit Kritik an der Regierung.

"Die revidierten Wirtschaftsprognosen zeigen nun eine kurze Phase des Negativwachstums für Österreich, bevor die österreichische Wirtschaft gegebenenfalls noch ab dem vierten Quartal dieses Jahres und vor allem im Jahr 2024 wieder Fahrt aufnehmen sollte", so Kocher in einer ersten Reaktion. Er sprach von einer "vorübergehende Konjunkturdelle", sieht aber "keinen Grund zur Verunsicherung". "Die österreichische Wirtschaft steht auf einem soliden Fundament", so der Minister.