Koalition: Zwist bei "Hass im Netz" und Amtsgeheimnis

Die neuen Gesetze zu "Hass im Netz" und Amtsgeheimnis verzögern sich weiter. Die Koalition kann keine Übereinkunft bei den Themen finden.

Keine Einigung trotzt mehrerer Verhandlungen

Angekündigt haben ÖVP und Grüne Regeln, die ein schnelleres Löschen von Hasspostings (mit einem gerichtlichen Unterlassungsbefehl) ermöglichen sollen. Für betroffene Nutzer, deren Postings gelöscht wurden, soll es ein Beschwerdeverfahren geben, wie Edtstadler und Zadic vorige Woche im "Standard" ankündigten. Damit soll "Overblocking" verhindert werden - also überschießende Eingriffe in die Meinungsfreiheit. Ab wie vielen Nutzern die neuen Regeln gelten sollen, war zuletzt unklar. Im Gespräch war dem Vernehmen nach eine Grenze von 100.000.

EU hat ein Wörtchen mitzureden

Was auch immer die Regierung in diesem Bereich plant, muss bei der EU-Kommission in Brüssel angemeldet werden. Ab dieser Notifikation gilt eine zumindest dreimonatige Stillhaltefrist, bevor die neuen Regeln beschlossen und in Kraft gesetzt werden dürfen. Sollte es nach der Begutachtung zu "grundlegenden Änderungen" am Entwurf kommen, würde diese Frist neu zu laufen beginnen, hieß es am Freitag im Verfassungsministerium.