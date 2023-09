Koalition verhandelt zu Energiekostenzuschuss

Die Regierung hat Ende des vergangenen Jahres den Energiekostenzuschuss 2 beschlossen, um die hohen Energiekosten vor allem der energieintensiven Betriebe abzufedern.

Allerdings spießt es sich an der Umsetzung der bis zu 150 Mio. Euro schweren Förderung, berichtete der "Kurier" am Samstag. Auf APA-Anfrage am Montag erklärten die zuständigen Ministerien, dass die Zeit knapp sei, aber die Gespräche am Laufen seien.