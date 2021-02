Koalition verhandelt weiter über Parteienförderung

Die Regierung versucht am Dienstag einen weiteren Anlauf für Änderungen im Parteienrecht. Im Gegenzug für das von der ÖVP geforderte Einfrieren der Parteienförderung wollen die Grünen die Wahlkampfkostengrenze senken.

Koalitions-interne Verhandlungen im Vorfeld des Verfassungsausschusses am Nachmittag laufen. Die NEOS wollen dort die Probe aufs Exempel machen und bringen für beide Vorhaben Anträge ein, wie Vizeklubchef Nikolaus Scherak ankündigt.

Grüne kritisierten Aussetzung der Inflationsanpassung als Showpolitik

Am Montag hatte die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kritisiert, dass die ÖVP nicht bereit sei, der geringeren Wahlkampfkostengrenze zuzustimmen. Sie rechnete daher mit einer Vertagung des Themas. Im Vorfeld des Verfassungsausschusses am Nachmittag wollen die Koalitionsparteien aber offenbar noch eine Einigung versuchen: die Klubs beider Koalitionsparteien bestätigten am Dienstag weiterhin laufende Gespräche.