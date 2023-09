Heuer gibt es wieder GANS TO GO.

Knusprige Ganslzeit im Wiener Béla Béla mit GANS TO GO

Im Béla Béla in Wien gibt es traditionelle Gänsegerichte und moderne GANS TO GO zum Ausprobieren.

Die Ganslsaison steht vor der Tür: Das unter Küchenchef Sandro Balogh kürzlich wiedereröffnete Béla Béla im Herrenhof in Wien wird ab 3. November 2023 zum Paradies für Liebhaber der Weidegans. Die eigens kreierte Gansl-Karte verspricht kulinarische Höhepunkte. Von klassischen Zubereitungen bis zu modernen Interpretationen bietet die Karte eine breite Auswahl an Gänsegerichten, wie zB Ganslsuppe mit Bröselknödel oder Gänsegröstl mit Orange und Chicorée.

Wiener Béla Béla: GANS TO GO kehrt zurück

Auch die stadtbekannte Köstlichkeit GANS TO GO kehrt zurück: Von November bis ins Neue Jahr liefert die Küchencrew des Steigenberger Herrenhof das traditionelle Gansl ab vier Portionen als Hauptgericht oder als Menü auch direkt nach Hause, ins Büro oder zur Firmenfeier. Zur Auswahl stehen Kürbiscremesuppe, Consommé mit Einlage, eine knusprig gebratene Gans, Apfelrotkraut mit glacierten Maroni und Grapefruitfilets, Erdäpfelknödel mit Butterbrösel sowie Bratäpfel. Das GANS TO GO Paket gibt es ab 156 Euro für vier Personen (Gans inklusive Beilagen) zuzüglich Liefergebühren oder Selbstabholung. Auch der passende Wein kann dazu bestellt werden. Die GANS TO GO ist auch als Geschenkgutschein erhältlich.

Tischreservierungen im Restaurant oder GANS TO GO Bestellungen (mit einer Vorbestellzeit von 48 Stunden) werden ab sofort telefonisch unter +43 (0) 1 534 04 oder per E-Mail an belabela@herrenhof-wien.steigenberger.at entgegengenommen.

Geliefert wird in ganz Wien. Auch an den Feiertagen bis inklusive 3.1.2024 kann man GANS TO GO liefern lassen bzw. abholen.

Restaurant Béla Béla in Wien



Mittwoch bis Samstag

18.00 – 23.00 Uhr

Fahnengasse 1

1010 Wien

www.belabela.at