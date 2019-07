Knoten Kaisermühlen: Generalsanierung der Südosttangente startet

Am Montag startet die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen, das heißt vor allem für Autofahrer viel Geduld und längere Wartezeiten.

Autofahrer auf der Südosttangente (A23) im Norden Wiens brauchen demnächst wohl gute Nerven: Am Montag starten die ersten Vorbereitungen für die Generalsanierung des Knoten Kaisermühlen, kündigte der Autobahnbetreiber Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung an. Dazu sind Sperren von Auf- und Abfahrten sowie von Fahrspuren notwendig.