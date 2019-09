Kneissl schließt Rückkehr in die Politik weitgehend aus

Die frühere Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat eine Rückkehr in die Politik weitgehend ausgeschlossen.

"Ich glaube nicht, dass ich gefragt werde", sagte Kneissl bei einem Pressegespräch im Verband der Auslandspresse am Montagabend in Wien. "Ich trete nicht als politischer Versorgungsfall an."