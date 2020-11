Knapp 2.000 Pflanzen: Polizei Wien hob Marihuanaplantagen aus

Der Wiener Polizei gelang ein Coup gegen drei mutmaßliche Drogendealer. Die Beamten hoben dabei drei Marihuanaplantagen aus, konfiszierten knapp 2.000 Pflanzen und knapp sieben Kilo Cannabis.

Knapp 7 Kilo Marihuana sichergestellt

Bei anschließenden Hausdurchsuchungen in Wien-Favoriten, Traiskirchen und Deutsch-Brodersdorf wurden insgesamt 1.013 Marihuanapflanzen in Aufzucht, 929 Marihuanapflanzen in Blüte, rund 6,7 Kilogramm Marihuana sowie rund 25.000 Euro sichergestellt. Der 50-Jährige wurde zudem wegen des Verdachts der Entziehung von Energie angezeigt. Die Schadenssumme bewegt sich im vierstelligen Bereich. Die Österreicher wurden festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.