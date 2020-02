Knapp 13 Millionen Besucher: Kinos in Österreich mit Rekordjahr

Die Kinobranche in Europa verzeichnete 2019 ein Rekordjahr: 1,34 Milliarden Besucher zählte man in europäischen Kinos. In Österreich stiegen die Kinobesuche um zehn Prozent.

Kinokrise in Zeiten von Netflix & Co? Keine Spur! Die kürzlich veröffentlichten Zahlen des europäischen Kinoverbandes UNIC zeigen Besucherrekorde in ganz Europa. Nach einem verhaltenem Jahr 2018 gibt die Branche für 2019 ein Top-Ergebnis mit 1,34 Milliarden Kinobesuchern in ganz Europa bekannt. Auch in Österreich kann sich das Ergebnis sehen lassen: Rund 10 Prozent mehr Cineasten gingen im vergangenen Jahr ins Kino.

Kinobesuche in Europa in Milliarden ©UNIC

Erfolgreiche Filme 2019 in Österreich

Dass Herr und Frau Österreicher mit Freude ins Kino gehen, beweist auch die Statistik. Die erfolgreichsten Filme im vergangenen Jahr waren "Der König der Löwen", "Die Eiskönigin 2", "Avengers: Endgame" und "Joker", aber auch lokale Produktionen wie beispielsweise "Das perfekte Geheimnis" zogen großes Interesse auf sich und brachten knapp 13 Millionen Besucher vor die Kino-Leinwand. Im Boxoffice wurden so knapp 130 Millionen Euro eingenommen.