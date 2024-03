Klubtagung der Wiener SPÖ mit Babler steht bevor

Am 12. und 13. März findet im Burgenland die Klubtagung der Wiener SPÖ statt.

In Frauenkirchen wird über aktuelle Themen beraten. Bei aller Tradition gibt es auch eine Premiere: SPÖ-Chef Andreas Babler ist erstmals mit dabei. Er wird bei der Veranstaltung neben dem Wiener Parteichef, Bürgermeister Michael Ludwig, Klubobmann Josef Taucher und Arbeiterkammerpräsidentin Renate Anderl als Eröffnungsredner fungieren.

Motto von Klubtagung der Wiener SPÖ

Das Motto des zweitägigen Treffens in der St. Martins Lodge lautet "Arbeit. Wandel. Zukunft". Ein Schwerpunkt wird einmal mehr der Kampf gegen die Teuerung sein. Wie der SPÖ-Klub der APA mitteilte sollen einzelne neue Projekte für "unterschiedliche Generationen und Herausforderungen" präsentiert werden. Man setze auf zielgerichtete und individuelle Lösungen, hieß es.

Stabilität im Alltag könne dabei nur durch Sicherheit in der Arbeit geschaffen werden, die aktuell einen Transformationsprozess durchlaufe, wurde betont. Zu dem Thema wird auch eine externe Expertin sprechen. Angekündigt wurde ein Referat der deutschen Trendforscherin Birgit Gebhardt.

Information zu Projekten

Die Stadträtinnen und Stadträte werden auf der Tagung auch über weitere bevorstehende Projekte informieren. Details dazu werden im Vorfeld nicht verraten - wobei angesichts des Schwerpunktthemas Inflationsbekämpfung wohl keine bahnbrechenden Weichenstellungen verkündet werden dürften. Die Klubtagung fand jahrelang in Rust statt. Dort wurden Vorhaben wie die Errichtung der U5, des neuen Krankenhauses in Floridsdorf oder die Einführung des Gratiskindergartens verkündet.

Im Vorjahr fand die Klubtagung im Schatten der SPÖ-Führungskrise statt. Die damalige Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hatte in ihrer Rede Einigkeit in der Partei gefordert. Prompt erklärte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil noch am selben Tag, dass er sich um den Parteivorsitz bewerben wird.