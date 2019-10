Klubsitzungen: Spannung bei der SPÖ

Die erste Nationalratssitzung am Mittwoch hat ihr Vorspiel, nämlich die Klubsitzungen. Vor allem bei der krisengeschüttelten SPÖ sind die internen Abstimmungen nicht ohne Brisanz.

Am Montag war die Partei nach dem öffentlichen Konflikt vom Wochenende, wo der frühere Bundesgeschäftsführer und Neo-Abgeordnete Max Lercher von einer anonymen SPÖ-Quelle wider die Fakten als Abkassierer dargestellt wurde, zunächst auf Tauchstation. Gerungen wurde darum, irgendwie den Deckel auf die Diskussion zu bekommen. Denn Parteichefin Pamela Rendi-Wagner kann bei ihrer erwarteten Wiederkandidatur als Klubobfrau am Dienstagnachmittag alles andere als eine Streichorgie bei der Abstimmung im Klub brauchen.

Interne Abstimmungen der SPÖ sorgen für Brisanz

Nicht zu erfahren war, ob sie diesmal einen geschäftsführenden Klubchef bekommen soll. So war es unter Christian Kern, als diese mehr administrative, aber gut bezahlte Aufgabe Andreas Schieder inne hatte. Als Rendi-Wagner bei ihrem Amtsantritt Schieder abmontierte, brachte sie ihren Vertrauten Thomas Drozda nicht durch und verzichtete auf einen geschäftsführenden Fraktionschef. Dessen Aufgaben übernahm Jörg Leichtfried als Klubvize. Ob er nun formal aufgewertet wird oder überhaupt jemand anderer zum Zug kommt, was als eher unwahrscheinlich gilt, war offen.

Festgelegt wird auch, wen die SPÖ als Zweite Präsidentin nominiert. An sich ist klar, dass für diesen Posten Doris Bures designiert wird. Allerdings machen in der Partei manche ihr "Lager" für die Anti-Lercher-Geschichte mit verantwortlich, was das Ergebnis im Klub trüben könnte, sollte mit den internen Kritikern bis dahin keine Verständigung gefunden werden. Die meisten Abgeordneten kennen die handelnden Personen schon, hat die SPÖ doch nur zehn neue Mandatare.