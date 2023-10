Klosterneuburger Familienbetrieb "Schenkel" feiert 140. Jubiläum und präsentiert Markenrelaunch

Dienstagabend wurde ins Hotel Imperial am Wiener Kärntner Ring geladen, um das 140. Jubiläum des Importhauses "Schenkel", einem Klosterneuburger Familienbetrieb, zu feiern. Auch ein Markenrelaunch wurde zu dieser Gelegenheit vorgestellt.

Der Lebensmittel-Großhändler "Schenkel", mit Fokus auf Fisch und Caviar, ist ein Familienbetrieb in 5. Generation. Seit 2020 wird das Unternehmen vom nunmehrigen Geschäftsführer Manuel Kaiser geführt, der Dienstagabend allen 30 Mitarbeitern in einer Rede für ihre Arbeit dankte. Die Firma hat ihren Sitz aktuell in Klosterneuburg. Wie Manuel Kaiser in seiner Rede erläuterte, war das Unternehmen im Laufe seiner Geschichte aber u.a. auch in Wien-Hernals, in der Blumengasse 64, und in Wien-Döbling, in der Hasenauerstraße 2, beheimatet. Die Standortverlegung war aus Expansionsgründen notwendig geworden.