Klosterneuburg-Triathlon: Einige Neuheiten im dritten Jahr

Der Klosterneuburg-Triathlon hat sich in den letzten zwei Jahren fest im Österreichischen Triathlonkalender verankert. Im dritten Jahr werden zudem Schwimm-, Swimrun- und Laufbewerbe angeboten.

Im dritten Jahr der Veranstaltung wird die Staatsmeisterschaft über die Sprintdistanz ausgetragen und somit der österreichische König im Triathlon gekürt. Ausschlaggebend dafür, sind das hohe Qualitätslevel sowie die Beliebtheit der Veranstaltung sowie die einzigartige Streckenführung, so Organisator Philipp Kennedy: “Die attraktive und komplett gesperrte Strecke bieten die optimale Lokation für eine Staatsmeisterschaft”“ Die Nachwuchsbewerbe sind wie im letzten Jahr Teil des ÖRTV Nachwuchscups und stellen das Qualifikationsrennen für die Jugend Europameisterschaft dar.

Neben den mittlerweile traditionsreichen Triathlonbewerben, wird das Event dieses Jahr zu einem dreitägigen Multisportfestival für Jedermann. Den Anfang machen die Schwimmbewerbe am Freitag, den 17. Mai, mit einem Kinderschwimmevent, einem 800 und 1500m Bewerb, die gleichzeitig auch Teil der Austrian Swim Open sind. Zudem findet am ersten Veranstaltungstag ein Swim-Run statt. Dies ist eine Kombination aus Schwimmen und Laufen, wobei die Teilnehmer jeweils abwechselnd dreimal beide Disziplinen durchführen müssen.

Gold Ribbon Lauf

Während es in den Triathlonbewerben um den Kampf der sportlichen Krone geht, steht bei den erstmalig durchgeführten Laufbewerben der gute Zweck im Vordergrund. Die Distanzen sind so ausgerichtet, dass alle Alters- und Leistungsklassen am Event teilnehmen können. Der Reinerlös der Gold Ribbon Laufbewerbe kommen der Österreichischen Kinder-Krebs Hilfe zu Gute, wie Organisator Philipp Kennedy erklärt: “Jeder kennt ihn, den Pink Ribbon. Doch, dass der Gold-Ribbon für Krebs im Kindes- und Jugendalter steht, wissen nur wenige. “