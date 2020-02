Klosterneuburg: Polizei fasste Einbrecher-Duo

Zwei Männer ließen im Vorjahr Bargeld und Schmuck bei einem Einbruch in Klosterneuburg mitgehen.

Ein Duo soll im Vorjahr in ein Gebäude in Klosterneuburg eingebrochen sein und dabei Bargeld und Schmuck im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages mitgenommen haben.

Duo nach Einbruch in Klosterneuburg festgenommen

Der vollendete Einbruchsdiebstahl ereignete sich in der Nacht auf den 3. August 2019. Der jüngere Beschuldigte wurde am 22. Jänner auf Grundlage eines europäischen Haftbefehls in seiner rumänischen Heimat festgenommen und am vergangenen Dienstag nach Österreich überstellt. Sein 27-jähriger Komplize wurde am Freitag gefasst.