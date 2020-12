Klosterneuburg: Betrüger erbeuteten rund 50.000 Euro

Zwei Männer gaben sich am Donnerstag in Klosterneuburg als Polizisten aus und erleichterten eine 79-Jähriger um einen mittleren fünfstelligen Betrag. Eine Fahndung verlief negativ.

Betrüger gab sich als Polizist aus

Alles hatte mit einem Anruf am Montagnachmittag begonnen. Dabei fungierte ein Unbekannter im Gespräch mit der 79-Jährigen als selbst ernannter Polizist und behauptete, dass bei festgenommenen Einbrechern ein Zettel mit Name und Adresse der Seniorin entdeckt worden sei. Zudem erkundigte sich der Mann per Telefon nach dem Vermögen der Niederösterreicherin. Diese gab an, in einem Tresor neben Bargeld auch Schmuck, Münzen und Sparbücher aufzubewahren. Die Klosterneuburgerin zeigte sich in der Folge auch damit einverstanden, die Wertsachen in ihrer Wohnung fotografieren zu lassen.