Klimmzüge gegen Krebs: NEOH sammelte für Dancer against Cancer

Am Samstag war es soweit – die NEOH-Klimmzugchallenge für Dancer against Cancer fand im MALU Sportsclub in der Wiener Innenstadt statt. Pro Klimmzug wurde ein Euro an Dancer against Cancer gespendet.



“Neben der Vermeidung von zu viel Zucker ist viel Bewegung die beste Krebs-Prävention. Deswegen machen NEOH und Dancer against Cancer gemeinsame Sache und wollen mit dieser Aktion Bewusstsein schaffen für einen gesunden Lebensstil und gleichzeitig die Österreichische Krebshilfe unterstützen”, so Alexander Gänsdorfer, Co-Founder von NEOH. Gestartet wurde mit einem Frühstück gesponsert von Fuel Up, und Sportnahrung.at. Nach der Stärkung ging es mit dem offiziellen Start los.

1 Euro pro Klimmzug Bei der Klimmzugchallenge legten sich alle ins Zeug. “Vorturner” Roman Daucher machte es nach einer beeindruckenden Show von Team Alpha Bar vor. Er schaffte auf Anhieb 20 Klimmzüge.

Auch völlig ohne Hilfe schaffen Kristina Worseg, Ianara Belfor und Cathy Zimmermann ihre Klimmzüge, andere Prominente bekamen ein wenig Unterstützung von den NEOH Athleten und Roman Daucher. So schafften auch Vanessa Kuzmich, Bianca Speck oder Josef Winkler ein paar Klimmzüge für den guten Zweck.