Klimek: 3G-Regel bekommt Delta-Welle vielerorts nicht in Griff

Der Komplexitätsforscher Peter Klimek hat im Ö1 Morgenjournal erklärt, dass es bereits jetzt eindeutig sei, dass man die Corona-Delta-Welle mit der 3G-Regel in vielen Bereichen nicht in den Griff bekommt.

Corona-Situation verändert sich

Neben dem Schulstart - in der Ostregion schon diesen Montag - kämen weitere Komponenten hinzu, die die Coronalage verschärfen werden, so Klimek. Er führte den saisonalen Umschwung, die Rückkehr der Menschen an ihre Arbeitsplätze sowie aus Urlaubsländern an und meinte: "Die Zeit geht uns aus." Je früher gegengesteuert wird, "desto sanfter kann man noch für eine Kurskorrektur sorgen". Wenn man hingegen die Neuinfektionen "über Wochen hinweg noch weiter ansteigen lässt, muss man dann umso stärker gegensteuern", Eile sei daher geboten.