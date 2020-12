Klimaziele könnten durch Fleisch-Verzicht erreicht werden

Laut Wiener Forschern könnten die Österreicher ihre Treibhausgas-Emissionen aus der Landwirtschaft um 41 Prozent verringern - wenn sie sich gesünder ernähren. Dazu müssten zwei Drittel weniger Fleisch und Wurst konsumiert werden.

Gesündere Ernährung reduziert Treibhausgas-Emissionen

Martin Schlatzer und Thomas Lindenthal vom Zentrum für Globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Boku berechneten den "Einfluss von unterschiedlichen Ernährungsweisen auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme in Österreich und Übersee", wie auch der Titel der Studie lautet. "Die Ernährung hat mit einem Anteil von 20 bis 30 Prozent aller Treibhausgase einen großen Anteil an den klimarelevanten Emissionen in Österreich", so Schlatzer. "Sie spielt aber auch eine zentrale Rolle für die Gesundheit der Menschen", erklärte er gegenüber der APA.