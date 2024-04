Wasser-Workshops an Schulen sollen das Bewusstsein für die Ressource stärken.

Wasser-Workshops an Schulen sollen das Bewusstsein für die Ressource stärken. ©BML/Rene Hemerka

Wasser-Workshops an Schulen sollen das Bewusstsein für die Ressource stärken. ©BML/Rene Hemerka

Klimawandel: Wasser-Workshops in Schulen für mehr Bewusstsein

In den nächsten fünf Jahren soll durch Workshops an Österreichs Schulen Bewusstsein für den Wert des Wassers geschaffen werden.

Zielgruppe der Initiative aus dem Landwirtschaftsministerium (BML) sind Jugendliche der fünften bis achten Schulstufe. "Wir wollen erfahren, was die Jugendlichen beim Thema Wasser bewegt und antreibt, aber auch die Bereitschaft stärken, selbst aktiv zu werden", wurde Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP) zum Auftakt am Dienstag in Wien zitiert.

Schulworkshops sollen Verständnis schaffen

Die steigenden Durchschnittstemperaturen der vergangenen Jahre sowie der fortschreitende Klimawandel belegen laut Totschnig die Notwendigkeit einer nachhaltigen Wasserbewirtschaftung. Die Schulworkshops sollen daher auch helfen, bereits frühzeitig ein Verständnis für die Zusammenhänge von Klima und Wasser zu entwickeln und konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. "Ein wichtiger erster Schritt dazu ist es, die Jugendlichen selbst zu fragen und zu verstehen, was ihnen wichtig ist und was sie brauchen, um wasserbewusst zu leben und zu handeln", so Totschnig.

"Wasser und Klima: Unsere Verantwortung, unser Schatz" lautet das Motto

"Wasser und Klima: Unsere Verantwortung, unser Schatz" lautet das Motto der Workshop-Reihe, die von "Generation Blue" in Zusammenarbeit mit dem Umweltbildungsverein "Umblick" umgesetzt wird. Durch interaktive Aktivitäten und spielerische Ansätze sollen die Jugendlichen für die Thematik sensibilisiert und motiviert werden, hieß es. Die Auftaktveranstaltung fand am Dienstag in der Wiener Mittelschule Neubaugasse statt.

"Generation Blue" ist eine Jugend-Wasserplattform, die 2004 vom BML ins Leben gerufen wurde. Sie soll Jugendlichen eine Plattform bieten, um sich über Wasserthemen aus erster Hand zu informieren, sich zu engagieren und aktiv zum Schutz der Wasserressourcen beizutragen. Geboten werden verschiedene Bildungsangebote und Mitmach-Aktionen.