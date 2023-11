Klimawandel sorgt für wärmsten Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen

Der Oktober war auf der Erde noch nie so warm wie in diesem Jahr, seit Beginn der Messungen im Jahr 1940. Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus war der Oktober 2023 der wärmste Oktober aller Zeiten.

Oktober 2023 um 0,40 Grad wärmer als der bisher wärmste Oktober

Im Vergleich zum bislang wärmsten Oktober 2019 war der vergangene Monat global gesehen um 0,4 Grad Celsius wärmer. In Europa war er der viertwärmste Oktober. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur betrug in diesem Oktober 15,30 Grad Celsius, was 1,7 Grad wärmer ist als der geschätzte Durchschnitt zwischen 185 und 190, dem vorindustriellen Referenzzeitraum. Die durchschnittliche Meeresoberflächentemperatur von 20,79 Grad Celsius war die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 für einen Oktober.