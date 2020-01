Klimawandel: So verändern sich die Jahreszeiten

Das Wetter spielt immer häufiger verrückt. Grund dafür sind die Jahreszeiten, die sich verschoben haben.

Früher waren die Jahreszeiten noch eindeutig: Im Sommer war es heiß und im Winter so kalt, dass es schneite. Schnee gab es diesen Winter bislang allerdings erst selten zu sehen. Dafür ist es so warm, dass bereits die ersten Schneeglöckchen aus dem Boden sprießen.

Wie man nun herausgefunden hat, sind diese Zustände keine Seltenheit mehr. Die Temperaturen steigen schneller an, verkürzen die Winterzeit und lassen so den Frühling früher beginnen. Die Jahreszeiten haben sich also verschoben.